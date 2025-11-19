«Локомотив» выиграл 11 из 12 последних матчей против «Шанхая». 1.52 – ярославцы победят сегодня
«Локомотив» примет «Шанхай» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды уже встречались в этом сезоне – 12 сентября «Дрэгонс» обыграли ярославцев на своей арене со счетом 4:1.
До сентябрьской игры китайский клуб не побеждал «Локомотив» на протяжении 11 матчей подряд – с декабря 2022 года.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами сегодняшней встречи за 1.52. На ничью в основное время можно поставить за 5.10, на победу гостей – за 5.50.
Игра пройдет 19 ноября и начнется в 19:00 мск.
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости