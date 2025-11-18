Кучеров сделал 22 голевых действия в 13 домашних матчах против «Нью-Джерси». 1.35 – наберет очки сегодня

«Тампа-Бэй» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 22 (5+17) очка в 13 домашних матчах против «Дэвилс» в НХЛ.

Букмекеры дают коэффициент 1.35 на то, что россиянин отметится голевым действием в сегодняшней встрече. 1.72 – отдаст ассист, 2.40 – забросит.

Матч пройдет 19 ноября, начало – в 3:00 по московскому времени.