Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Ньюкаслом»

13 января в матче 21-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20:30.

«Ньюкасл» с 29 очками занимает девятое место в таблице чемпионата. Команда Эдди Хау проиграла 5 из 6 последних матчей АПЛ и выбыла из Кубка лиги, уступив в серии пенальти «Челси» (1:1, пен. 2:4).

«Ман Сити» с 40 баллами находится на третьей строчке. Коллектив Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков, но имеет одну игру в запасе. «Сити» выиграл пять матчей подряд во всех турнирах. Действующий чемпион Англии победил в трех из четырех последних игр в АПЛ.

В этом сезоне команды встречались два раза. В матче первого круга «Ман Сити» победил со счетом 1:0, «Ньюкасл» с таким же результатом взял реванш в 1/16 финала Кубка лиги. Всего в последних пяти встречах клуб из Манчестера выиграл трижды.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Ман Сити» фаворитом предстоящей игры. На П2 можно поставить с коэффициентом 1.60. Вероятность победы «Ньюкасла» оценивается кэфом 5.50, на ничью предлагают 4.70.

Бетторы БЕТСИТИ согласны с букмекерскими котировками. На победу гостей поставили 69% игроков. Только 6% верят в успех хозяев поля, еще 25% выбрали ничью.

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