Коби Уайт: «Мне нравится играть за «Чикаго», но понимаю, что это бизнес»

Коби Уайт заявил, что ему нравится играть за «Буллс».

По словам разыгрывающего «Чикаго » Коби Уайта , он был бы рад и дальше играть за команду.

«Мне нравится здесь. Мне нравится быть игроком этой команды. Но я понимаю, что это бизнес, и переход в статус неограниченно свободного агента меняет дело.

Руководство должно делать то, что считает оптимальным для организации. Я не могу на это влиять», – заявил Уайт.

25-летний баскетболист имеет истекающий контракт и летом может покинуть «Чикаго» бесплатно. Ходят слухи о возможном обмене перед дедлайном, недавно игрок упоминался в связи с интересом со стороны «Миннесоты».