  Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»
0

Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»

Эрик Споэльстра высоко оценивает способности Деррика Уайта.

Защитник «Бостона» Деррик Уайт принес своей команде победу в игре против «Майами». На его счету 33 очка при 9 точных из 14 бросков из-за дуги.

На этой неделе Норман Пауэлл («Хит») поставил себя выше Уайта в числе других выделяющихся из общего ряда защитников.

Эрик Споэльстра прокомментировал игру Уайта после матча.

«Думаю, что он самый недооцененный игрок лиги. Парень – абсолютный победитель. Какую бы роль ему ни дали.

Сегодня он продемонстрировал свои навыки в наборе очков. «Трешки», пик-н-ролл, один на один. Но больше всего он делает в защите. Куча возможностей в краске, которые он у нас отнял. Он лучший по блок-шотам в лиге среди защитников. Когда у тебя уже талантливая команда, как было в сборной США, он может просто сразу вписаться в нее и помогать побеждать. Сегодня он делал именно это», – рассудил главный тренер «Хит».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Майами»
