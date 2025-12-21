Джейлен Браун: Хочу ли я играть до 40 лет? Ни в коем случае.

Звездный форвард «Бостона » Джейлен Браун заявил, что планирует продолжать карьеру еще 5 лет.

«Если бы вы спросили меня сегодня, то я сказал бы, что буду играть до 34-35 лет. То есть еще 5 лет, что звучит невероятно.

Если вы прямо сейчас спросите, хочу ли я играть до 40 лет? Ни в коем случае. Но, конечно, всякое может произойти, посмотрим», – сказал 29-летний форвард.

Летом 2023 года Браун продлил контракт с «Бостоном» на 5 лет и 304 миллиона долларов.