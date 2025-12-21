Пол Пирс о менталитете, который сделал его звездой: «Заходишь в клуб и видишь самую крутую девчонку. Для меня это шанс на попадание с середины площадки»

Пол Пирс рассказал главное о своем характере.

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс рассказал о своем менталитете, который позволил ему стать звездой.

«Когда мы учились в школе, я вышел на данк-контест против Винса Картера. Не могу поверить. Но тогда я просто хотел попасть на телевидение.

Это и есть я, мне все равно, против кого я выхожу. Безвыходная ситуация? Я в деле. Или вы заходите в клуб и видите там самую крутую девчонку. Возможно, у вас нет броска, но вы все равно его делаете. Потому что можете попасть с середины площадки.

Мое прозвище Истина? Все так и есть, потому что я никогда не боялся. Я слишком крут, чтобы стесняться», – заявил кумир бостонских болельщиков.