Пол Пирс о менталитете, который сделал его звездой: «Заходишь в клуб и видишь самую крутую девчонку. Для меня это шанс на попадание с середины площадки»
Пол Пирс рассказал главное о своем характере.
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Пол Пирс рассказал о своем менталитете, который позволил ему стать звездой.
«Когда мы учились в школе, я вышел на данк-контест против Винса Картера. Не могу поверить. Но тогда я просто хотел попасть на телевидение.
Это и есть я, мне все равно, против кого я выхожу. Безвыходная ситуация? Я в деле. Или вы заходите в клуб и видите там самую крутую девчонку. Возможно, у вас нет броска, но вы все равно его делаете. Потому что можете попасть с середины площадки.
Мое прозвище Истина? Все так и есть, потому что я никогда не боялся. Я слишком крут, чтобы стесняться», – заявил кумир бостонских болельщиков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
