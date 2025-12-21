Джейлен Браун о взаимоотношениях с Макгрэйди: «Тренировки, барбекю, разговоры о спорте и не только. Он стал важной частью моей жизни»

Джейлен Браун рассказал о дружбе с легендой НБА.

Звезда «Бостона » Джейлен Браун рассказал о своих взаимоотношениях с прославленным игроком НБА Трэйси Макгрэйди.

«Мне всегда нравился менталитет Кобе, но моим любимым игроком все равно был Ти-Мак. Он был разыгрывающим ростом 203 см. Столько креатива. Его кроссовер был просто великолепен. Жаль, что его карьере помешали травмы.

Он стал для меня наставником. За эти годы между нами было много разговоров, которые помогли мне в психологическом плане. Многие решения, которые я принимаю, связаны с ним. Я благодарен Ти-Маку.

Как-то он пригласил меня к себе домой в Хьюстон. Я поехал, провел там пару дней с его семьей. Тренировки, барбекю, разговоры о спорте и не только. Не уверен, что говорил ему, но он стал важной частью моей жизни», – признался Браун.