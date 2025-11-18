Деррик Джонс пропустит как минимум 6 недель. Форвард травмировал колено в результате контакта с Брауном

Деррик Джонс из «Клипперс» выбыл на длительный срок.

Форвард «Клипперс» Деррик Джонс пропустит как минимум 6 недель из-за растяжения связки правого колена.

Джонс травмировал колено в результате контакта с лидером «Селтикс» Джейленом Брауном, который нырнул на паркет, пытаясь достать мяч, и ударил его рукой по ноге.

В этом сезоне 28-летний Джонс выходил в стартовом составе «Клипперс» во всех 13 встречах, набирая в среднем 10,9 очка (лучший результат в карьере).