Деррик Джонс пропустит как минимум 6 недель. Форвард травмировал колено в результате контакта с Брауном

Деррик Джонс из «Клипперс» выбыл на длительный срок.

Форвард «Клипперс» Деррик Джонс пропустит как минимум 6 недель из-за растяжения связки правого колена.

Джонс травмировал колено в результате контакта с лидером «Селтикс» Джейленом Брауном, который нырнул на паркет, пытаясь достать мяч, и ударил его рукой по ноге.

В этом сезоне 28-летний Джонс выходил в стартовом составе «Клипперс» во всех 13 встречах, набирая в среднем 10,9 очка (лучший результат в карьере).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКлипперс
logoНБА
травмы
logoДеррик Джонс
logoДжейлен Браун
