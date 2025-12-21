Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
Зубац получил повреждение.
Центровой «Клипперс» Иваца Зубац покинул площадку в первой четверти матча против «Лейкерс» из-за травмы левого голеностопа.
Зубац упал на паркет незадолго до конца первой 12-минутки и, прихрамывая, сразу же направился в раздевалку для обследования после того, как его заменил Брук Лопес.
За 11 минут на площадке Зубац набрал 5 очков и сделал 2 подбора. По информации «Клипперс», дополнительное медицинское обследование игрока запланировано на завтра.
В текущем сезоне хорватский центровой вышел в стартовом составе во всех 28 матчах команды, набирая в среднем 15,6 очка (60,9% с игры) и 11,1 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
