0

Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа

Зубац получил повреждение.

Центровой «Клипперс» Иваца Зубац покинул площадку в первой четверти матча против «Лейкерс» из-за травмы левого голеностопа.

Зубац упал на паркет незадолго до конца первой 12-минутки и, прихрамывая, сразу же направился в раздевалку для обследования после того, как его заменил Брук Лопес.

За 11 минут на площадке Зубац набрал 5 очков и сделал 2 подбора. По информации «Клипперс», дополнительное медицинское обследование игрока запланировано на завтра.

В текущем сезоне хорватский центровой вышел в стартовом составе во всех 28 матчах команды, набирая в среднем 15,6 очка (60,9% с игры) и 11,1 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoКлипперс
травмы
logoНБА
logoИвица Зубац
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
32 очка и 12 подборов Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс»
сегодня, 07:29Видео
Остин Риверс: «У Тайрона Лю вечно кто-то виноват, но чего он добился без Леброна?»
сегодня, 05:44
Тайрон Лю: «Попытаемся выдать 35-20 в оставшейся части регулярного чемпионата»
сегодня, 05:08
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» принимает «Бетсити Парму»
46 минут назадLive
«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
7 минут назадВидео
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
34 минуты назад
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» результатами команды
сегодня, 11:23
Победный бросок Десмонда Бэйна и трехочковый с фолом от Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
сегодня, 09:38
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
сегодня, 08:08Видео
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше
сегодня, 07:51Видео
НБА. 36 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Клипперс», Десмонд Бэйн принес «Орландо» победу над «Ютой» на последней секунде овертайма и другие результаты
сегодня, 07:35
Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»
сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 10:06
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
6 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет с «Колоссосом», «Кардицас» примет «Марусси»
6 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 08:56
Адриатическая лига. «Мега» играет с «Цедевитой-Олимпией», «Студентски центар» встречается с «Дубаем»
6 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:05
ACB. «Барселона» принимает «Ховентуд» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
6 минут назадLive
Во время штрафных Луки Дончича фанаты «Клипперс» размахивали плакатами с препаратом для похудения «Оземпик»
50 минут назадФото
Евгений Богачев: «Не верил, что сможем обыграть «Зенит» в нынешнем состоянии»
сегодня, 06:12
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством
сегодня, 04:46Видео