Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа

Зубац получил повреждение.

Центровой «Клипперс » Иваца Зубац покинул площадку в первой четверти матча против «Лейкерс» из-за травмы левого голеностопа.

Зубац упал на паркет незадолго до конца первой 12-минутки и, прихрамывая, сразу же направился в раздевалку для обследования после того, как его заменил Брук Лопес.

За 11 минут на площадке Зубац набрал 5 очков и сделал 2 подбора. По информации «Клипперс», дополнительное медицинское обследование игрока запланировано на завтра.

В текущем сезоне хорватский центровой вышел в стартовом составе во всех 28 матчах команды, набирая в среднем 15,6 очка (60,9% с игры) и 11,1 подбора.