Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»

Джеймс отказался комментировать отстранение Пола: Это не мое дело.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не стал высказывать свои мысли по поводу отстранения разыгрывающего Криса Пола из «Клипперс».

«Я с ним не разговаривал. Честно говоря, это не мне комментировать. Это не мое дело», – сказал Джеймс, близкий друг разыгрывающего.

«Клипперс» отправили Криса Пола домой после того, как он принял участие в 16 матчах текущего сезона, набирая в среднем 2,9 очка и 3,3 передачи за 14,3 минуты на паркете. Ранее Пол объявил, что этот сезон станет заключительным в его карьере.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
