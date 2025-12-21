Во время штрафных Луки Дончича фанаты «Клипперс» размахивали плакатами с препаратом для похудения «Оземпик»

Болельщики «Клипперс» высмеяли Дончича по поводу его похудения.

Сегодня «Клипперс » впервые в сезоне принимали «Лейкерс» на своей арене, и специальный фанатский сектор под названием «Стена» встретил звезду «озерников» Луку Дончича насмешками насчет его физической трансформации в межсезонье.

Болельщики размахивали плакатами с названиями препарата для снижения веса «Оземпик» и популярных программ для похудения Weight Watchers и Jenny Craig, когда Дончич выполнял штрафные броски.

«Лейкерс » проиграли встречу (88:103), а Дончич не вышел на вторую половину из-за ушиба ноги, успев набрать 12 очков (4 из 13 с игры), 5 подборов, 2 передачи при 4 потерях.