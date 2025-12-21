Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» результатами команды

Игра «Кливленда» вызывает недовольство владельца клуба.

Владелец «Кливленда » Дэн Гилберт «крайне недоволен» выступлением команды в этом сезоне, особенно за последние несколько недель, в течение которых команда проиграла 8 из 11 матчей. Об этом в подкасте Wine and Gold Talk сообщил Крис Федор из Cleveland.com

«Два источника, очень близких к ситуации, говорят, что Дэн Гилберт крайне недоволен тем, что происходит. Он включает игры и слышит свист болельщиков. Четыре раза на последних пяти домашних матчах. Включает игры и снова видит, что «Кэвс» отстают на двузначное количество очков. Видит, что они лидируют лишь одну минуту во второй половине этих игр.

И он платит огромный счет по налогу на роскошь. У них самая большая зарплатная ведомость в НБА . Это единственная команда, находящаяся за вторым потолком. Он готов идти на такие траты, когда считает, что у команды есть шанс выиграть чемпионский титул. Когда он верит в ту группу, что у него есть. Но уже прошло начало сезона… Когда ты видишь это спустя 29 игр, ты начинаешь задаваться вопросами, если ты – главный человек, отвечающий за все в этой организации», – сказал Федор.

«Кэвальерс» проиграли третий матч подряд, начиная с матча против «Шарлотт» в прошлое воскресенье. Последние два поражения были во встречах с «Чикаго» – еще одной командой, испытывающей трудности. Если заглянуть чуть дальше, «Кэвальерс» с большим трудом одолели «Вашингтон» на прошлой неделе и проиграли дома 6 декабря «Голден Стэйт», который вышел на матч без своих ведущих игроков.