0

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» результатами команды

Игра «Кливленда» вызывает недовольство владельца клуба.

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» выступлением команды в этом сезоне, особенно за последние несколько недель, в течение которых команда проиграла 8 из 11 матчей. Об этом в подкасте Wine and Gold Talk сообщил Крис Федор из Cleveland.com

«Два источника, очень близких к ситуации, говорят, что Дэн Гилберт крайне недоволен тем, что происходит. Он включает игры и слышит свист болельщиков. Четыре раза на последних пяти домашних матчах. Включает игры и снова видит, что «Кэвс» отстают на двузначное количество очков. Видит, что они лидируют лишь одну минуту во второй половине этих игр.

И он платит огромный счет по налогу на роскошь. У них самая большая зарплатная ведомость в НБА. Это единственная команда, находящаяся за вторым потолком. Он готов идти на такие траты, когда считает, что у команды есть шанс выиграть чемпионский титул. Когда он верит в ту группу, что у него есть. Но уже прошло начало сезона… Когда ты видишь это спустя 29 игр, ты начинаешь задаваться вопросами, если ты – главный человек, отвечающий за все в этой организации», – сказал Федор.

«Кэвальерс» проиграли третий матч подряд, начиная с матча против «Шарлотт» в прошлое воскресенье. Последние два поражения были во встречах с «Чикаго» – еще одной командой, испытывающей трудности. Если заглянуть чуть дальше, «Кэвальерс» с большим трудом одолели «Вашингтон» на прошлой неделе и проиграли дома 6 декабря «Голден Стэйт», который вышел на матч без своих ведущих игроков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Wine and Gold Talk
logoКливленд
Дэн Гилберт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Вижу Леброна играющим только за две команды в следующем сезоне»
сегодня, 07:27
Кенни Эткинсон: «Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь»
18 декабря, 08:59
Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+11+11) в победной игре с «Кливлендом»
18 декабря, 04:42Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с МБА-МАИ, «Уралмаш» примет «Бетсити Парму»
сегодня, 10:00Live
Победный бросок Десмонда Бэйна и трехочковый с фолом от Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
сегодня, 09:38
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
сегодня, 08:08Видео
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше
сегодня, 07:51Видео
НБА. 36 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Клипперс», Десмонд Бэйн принес «Орландо» победу над «Ютой» на последней секунде овертайма и другие результаты
сегодня, 07:35
Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»
сегодня, 07:33
32 очка и 12 подборов Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс»
сегодня, 07:29Видео
Брайан Уиндхорст: «Вижу Леброна играющим только за две команды в следующем сезоне»
сегодня, 07:27
Стив Керр: «Диллон Брукс бьет Стефа по животу и его не удаляют. Через пару дней Дрэймонду дают пару технарей за разговоры»
сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 10:06
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» играет с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 10:00Live
Адриатическая лига. «Мега» сыграет с «Цедевитой-Олимпией», «Студентски центар» встретится с «Дубаем»
сегодня, 09:21
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Колоссосом», «Кардицас» примет «Марусси»
сегодня, 09:11
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:05
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 08:56
ACB. «Барселона» примет «Ховентуд» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 08:36
Евгений Богачев: «Не верил, что сможем обыграть «Зенит» в нынешнем состоянии»
сегодня, 06:12
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством
сегодня, 04:46Видео
ACB. «Жирона» уступила «Тенерифе», «Форса Льейда» проиграла «Реалу» и другие результаты
вчера, 22:30