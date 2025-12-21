Брайан Уиндхорст: «Вижу Леброна играющим только за две команды в следующем сезоне»

Брайан Уиндхорст назвал команды, в которых может продолжить карьеру Леброн.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, как может развиваться карьера Леброна Джеймса , которому в декабре исполнится 41 год.

По слухам, у звездного ветерана в межсезонье возникли вопросы к руководству «Лейкерс», которое готовится строить команду вокруг Луки Дончича. Также не исключено, что 4-кратный MVP завершит выступления.

«Вижу Леброна играющим только за две команды в следующем сезоне – это «Лейкерс» и «Кливленд ». Он мог бы попытаться выстроить что-то еще. Могу себе такое представить, но ему больше нечего доказывать. Он уже все доказал.

И я вполне могу представить его в составе «Лейкерс ». Возможно, не за 50 миллионов долларов», – заявил журналист в эфире «Шоу Райана Руссилло».