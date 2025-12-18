Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+11+11) в победной игре с «Кливлендом»
Джош Гидди помог «Буллз» одолеть «Кавальерс».
«Чикаго» справился с «Кливлендом» у себя дома – 127:111.
Разыгрывающий «Буллз» Джош Гидди оформил шестой трипл-дабл в сезоне. На его счету 23 очка, 11 подборов, 11 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Гидди реализовал 8 из 18 бросков с игры и 5 из 11 из-за дуги. Это первый трипл-дабл с 5 дальними попаданиями в истории клуба.
Коби Уайт стал самым результативным в «Буллз» – 25 очков (8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
Больше всего очков в матче в активе защитника «Кавальерс» Донована Митчелла, набравшего 32 (11 из 23 с игры, 4 из 9 трехочковых, 6 из 6 штрафных).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
