Видео
0

Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+11+11) в победной игре с «Кливлендом»

Джош Гидди помог «Буллз» одолеть «Кавальерс».

«Чикаго» справился с «Кливлендом» у себя дома – 127:111.

Разыгрывающий «Буллз» Джош Гидди оформил шестой трипл-дабл в сезоне. На его счету 23 очка, 11 подборов, 11 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Гидди реализовал 8 из 18 бросков с игры и 5 из 11 из-за дуги. Это первый трипл-дабл с 5 дальними попаданиями в истории клуба.

Коби Уайт стал самым результативным в «Буллз» – 25 очков (8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Больше всего очков в матче в активе защитника «Кавальерс» Донована Митчелла, набравшего 32 (11 из 23 с игры, 4 из 9 трехочковых, 6 из 6 штрафных).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
logoЧикаго
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoДжош Гидди
logoКоби Уайт
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл набрал 48 очков в победном матче с «Уизардс». 24 пришлись на 4-ю четверть
13 декабря, 05:06Видео
43 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»
2 декабря, 09:49Видео
Данк Донована Митчелла и ключевой трехочковый Тайриза Макси стали лучшими моментами игрового дня НБА
1 декабря, 11:18Видео
Главные новости
Лука Дончич о призыве Редика прибавить в защите: «Он прав. Звезды должны выкладываться больше»
11 минут назад
Кайри Ирвинг купил одноклубникам гольф-кары на Рождество
19 минут назадВидео
Док Риверс не считает, что «Бакс» нужны изменения: «Мне нравится эта команда»
23 минуты назад
«Клипперс» не рассматривают предложения по Ленарду, Хардену и Зубацу и рассчитывают попасть в плей-ин
28 минут назад
НБА оштрафовала Име Удоку на 25 тысяч долларов за критику судейства
33 минуты назад
Трэй Янг может принять участие в игре с «Шарлотт»
39 минут назад
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Миннесота» встретится с «Мемфисом»
вчера, 22:55
Евролига. «Анадолу Эфес» в гостях уверенно обыграл «Жальгирис», «Партизан» потерпел крупное поражение от «Виртуса» и другие результаты
вчера, 21:35
«Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»
вчера, 21:26
Владелица «Далласа» Мириам Адельсон призвала Трампа баллотироваться на третий срок
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
вчера, 14:15