Шэй Гилджес-Александер о неудачном отрезке «Тандер»: «У нас есть опыт любых ситуаций, знаем, что делать»

Шэй Гилджес-Александер о неудачном отрезке «Оклахомы».

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер отреагировал на спад в игре действующих чемпионов, которые потерпели два поражения в последних трех матчах после 24-1 на старте сезона.

«Мы уже оказывались в такой ситуации. Мы брали сложные матчи на выезде. Мы отлично играли на выезде и громили соперника. За последние пару лет мы получили опыт практически любой ситуации, в которой может оказаться команда НБА.

Когда у тебя есть такой опыт, ты знаешь, как действовать в разных ситуациях. И мы просто последовательно развиваемся, как и должно быть. Используем полученный сейчас опыт как урок и становимся лучше», – рассказал канадский защитник.