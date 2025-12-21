Остин Риверс: «У Тайрона Лю вечно кто-то виноват, но чего он добился без Леброна?»
Остин Риверс обрушился с критикой на Тайрона Лю.
Экс-игрок НБА Остин Риверс порассуждал о проблемах с руководством у «Клипперс», критически отозвавшись о главном тренере Тайроне Лю.
«Мне не нравится, как они поступали в разных ситуациях. Мне не нравится, как они поступили в моей ситуации. Не знаю, дело тут в Лоуренсе Фрэнке или Тайроне Лю, но, на мой взгляд, ни один из них не получил достаточно критики.
Тай Лю вечно обвиняет кого-то другого. Мужик, ты ничего не добился с тех пор, как перестал тренировать Леброна Джеймса» – заявил бывший защитник калифорнийского клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
