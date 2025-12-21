Остин Риверс: «У Тайрона Лю вечно кто-то виноват, но чего он добился без Леброна?»

Остин Риверс обрушился с критикой на Тайрона Лю.

Экс-игрок НБА Остин Риверс порассуждал о проблемах с руководством у «Клипперс », критически отозвавшись о главном тренере Тайроне Лю .

«Мне не нравится, как они поступали в разных ситуациях. Мне не нравится, как они поступили в моей ситуации. Не знаю, дело тут в Лоуренсе Фрэнке или Тайроне Лю, но, на мой взгляд, ни один из них не получил достаточно критики.

Тай Лю вечно обвиняет кого-то другого. Мужик, ты ничего не добился с тех пор, как перестал тренировать Леброна Джеймса » – заявил бывший защитник калифорнийского клуба.