0

НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи

Маркус Смарт получил дисциплинарное наказание.

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт оштрафован на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону арбитра. Инцидент произошел в перерыве матча между «Лейкерс» и «Ютой».

Смарт получил технический фол, 3-я четверть началась со штрафного, реализованного Кейонте Джорджем.

«Лейкерс» одержали итоговую победу – 143:135.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
logoНБА
logoМаркус Смарт
logoЛейкерс
происшествия
судьи
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 16:32
Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
вчера, 11:49Видео
Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
вчера, 11:32
Главные новости
Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»
2 минуты назад
Джеймс Уайзмен снова присоединился к «Индиане», подписав 10-дневный контракт
20 минут назад
В НБА считают, что «Денвер» не сможет сохранить Пейтона Уотсона в межсезонье
30 минут назад
Жоан Пеньярройя должен завершить переговоры с «Партизаном» на следующей неделе
сегодня, 18:50
Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»
сегодня, 18:20
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»
сегодня, 18:05
Трент Фрэйзер о поражении УНИКСу: «Кулачный бой на протяжении 4 четвертей»
сегодня, 17:58
Велимир Перасович: «Если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы»
сегодня, 17:10
Александер Секулич: «На старте позволили сопернику делать все, что он хотел, словно еще спали»
сегодня, 16:59
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 16:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 36 очков Рида помогли «Трабзонспору» обыграть «Фенербахче», «Бешикташ» победил «Тофаш»
сегодня, 18:35
«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне
сегодня, 17:45
Миленко Богичевич: «Психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений»
сегодня, 17:32
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» уступила московскому «Динамо» и другие результаты
сегодня, 16:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58