НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи

Маркус Смарт получил дисциплинарное наказание.

Защитник «Лейкерс » Маркус Смарт оштрафован на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону арбитра. Инцидент произошел в перерыве матча между «Лейкерс» и «Ютой».

Смарт получил технический фол, 3-я четверть началась со штрафного, реализованного Кейонте Джорджем.

«Лейкерс» одержали итоговую победу – 143:135.