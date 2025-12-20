НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи
Маркус Смарт получил дисциплинарное наказание.
Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт оштрафован на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону арбитра. Инцидент произошел в перерыве матча между «Лейкерс» и «Ютой».
Смарт получил технический фол, 3-я четверть началась со штрафного, реализованного Кейонте Джорджем.
«Лейкерс» одержали итоговую победу – 143:135.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
