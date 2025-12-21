«701/839». Дэмиан Лиллард выложил отчет с бросковой тренировки
Дэмиан Лиллард продолжает набирать форму после травмы.
Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард выложил в соцсети отчет с недавней тренировки.
Восстанавливающийся после травмы ахилла звездный ветеран реализовал 701 из 839 бросков.
35-летний баскетболист, который ранее перенес операцию, вернется уже в следующем сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости