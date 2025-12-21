Фото
«701/839». Дэмиан Лиллард выложил отчет с бросковой тренировки

Дэмиан Лиллард продолжает набирать форму после травмы.

Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард выложил в соцсети отчет с недавней тренировки.

Восстанавливающийся после травмы ахилла звездный ветеран реализовал 701 из 839 бросков.

35-летний баскетболист, который ранее перенес операцию, вернется уже в следующем сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
