Дэмиан Лиллард продолжает набирать форму после травмы.

Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард выложил в соцсети отчет с недавней тренировки.

Восстанавливающийся после травмы ахилла звездный ветеран реализовал 701 из 839 бросков.

35-летний баскетболист, который ранее перенес операцию, вернется уже в следующем сезоне.