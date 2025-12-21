Кейонте Джордж набрал 4 очка в одной атаке, выведя «Юту» вперед в концовке овертайма, но Десмонд Бэйн принес «Орландо» победу, забив за 0,6 секунды до конца

«Юта» и «Орландо» выдали впечатляющую концовку.

Защитник «Юты» Кейонте Джордж взял на себя ответственность в концовке овертайма игры против «Орландо » и заработал 3+1 за 4,1 секунды до конца. После реализованного штрафного «Джаз» вышли вперед на 1 очко.

«Мэджик» разыграли комбинацию после тайм-аута, в результате которой защитник Десмонд Бэйн набрал 2 очка, ставшие для «Орландо» победными (128:127).

По итогам встречи на счету Бэйна 32 очка (13 из 21 с игры) и 6 подборов, Джордж ответил 27 очками (8 из 22), 4 подборами и 9 передачами.