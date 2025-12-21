Тайрон Лю: «Попытаемся выдать 35-20 в оставшейся части регулярного чемпионата»
Тайрон Лю обозначил план проваливших старт сезона «Клипперс».
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что команда не собирается бросать борьбу за выход плей-офф после провала на старте регулярного чемпионата.
«Наша главная цель – постараться одержать 35 побед при 20 поражениях в оставшейся части сезона. С этого момента нужно начинать побеждать», – заявил Лю.
Калифорнийцы замыкают таблицу Западной конференции с результатом 6-21.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
