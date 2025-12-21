0

Тайрон Лю: «Попытаемся выдать 35-20 в оставшейся части регулярного чемпионата»

Тайрон Лю обозначил план проваливших старт сезона «Клипперс».

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что команда не собирается бросать борьбу за выход плей-офф после провала на старте регулярного чемпионата.

«Наша главная цель – постараться одержать 35 побед при 20 поражениях в оставшейся части сезона. С этого момента нужно начинать побеждать», – заявил Лю.

Калифорнийцы замыкают таблицу Западной конференции с результатом 6-21.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoНБА
logoТайрон Лю
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса
16 декабря, 16:41
Тайрон Лю: «Не считаю, что «Клипперс» мягкие. Другие команды быстрее нас и крупнее»
16 декабря, 10:57
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
14 декабря, 05:02
Тайрон Лю не явился на пресс-конференцию после поражения от «Хьюстона», «Клипперс» утверждают, что в зале не было журналистов
13 декабря, 12:34
Главные новости
«Ты никчемный!» Кевин Дюрэнт вступил в словесную перепалку с Брюсом Брауном
3 минуты назадВидео
«701/839». Дэмиан Лиллард выложил отчет с бросковой тренировки
10 минут назадФото
Джимми Батлер бросил мячом в Диллона Брукса, форвард «Финикса» требовал техническое замечание для соперника
25 минут назадВидео
Кевин Гарнетт: «Не голосуйте за Леброна для участия в Матче звезд. Он не хочет играть»
37 минут назад
НБА. 31 очко Кевина Дюрэнта помогло «Хьюстону» обыграть «Денвер», «Клипперс» принимают «Лейкерс» и другие матчи
56 минут назадLive
«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин
вчера, 20:59
Харрисон Барнс: «Крис Пол – один из моих любимых одноклубников. Был очень удивлен тем, что случилось в «Клипперс»
вчера, 20:37
Джулиус Рэндл: «Энтони Эдвардс одинаково относится ко всем: Джеффу Безосу и разнорабочему»
вчера, 20:10
Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»
вчера, 19:53
Джеймс Уайзмен снова присоединился к «Индиане», подписав 10-дневный контракт
вчера, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством
23 минуты назадВидео
Дрэймонд Грин заработал первое удаление в сезоне
54 минуты назадВидео
ACB. «Жирона» уступила «Тенерифе», «Форса Льейда» проиграла «Реалу» и другие результаты
вчера, 22:30
Чемпионат Франции. «Бурк» одолел «Элан Шалон», «Дижон» победил «Нанси»
вчера, 21:44
Чемпионат Италии. «Канту» проиграл «Милану»
вчера, 20:59
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Ираклис», «Арис» обыграл «Перистери» в овертайме и другие результаты
вчера, 20:55
Адриатическая лига. ФМП уступил «Игокеа»
вчера, 20:50
НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи
вчера, 19:10
Чемпионат Турции. 36 очков Рида помогли «Трабзонспору» обыграть «Фенербахче», «Бешикташ» победил «Тофаш»
вчера, 18:35
«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне
вчера, 17:45