Тайрон Лю: «Попытаемся выдать 35-20 в оставшейся части регулярного чемпионата»

Тайрон Лю обозначил план проваливших старт сезона «Клипперс».

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что команда не собирается бросать борьбу за выход плей-офф после провала на старте регулярного чемпионата.

«Наша главная цель – постараться одержать 35 побед при 20 поражениях в оставшейся части сезона. С этого момента нужно начинать побеждать», – заявил Лю.

Калифорнийцы замыкают таблицу Западной конференции с результатом 6-21.