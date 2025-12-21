0

Кевин Гарнетт: «Не голосуйте за Леброна для участия в Матче звезд. Он не хочет играть»

Кевин Гарнетт призвал не выбирать Леброна Джеймса на Матч звезд.

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт считает неправильным отдавать голос за лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса при выборе игроков на Матч всех звезд.

В прошлом сезоне ветеран лиги отказался от участия в Матче звезд, сославшись на травму.

«Леброн не участвовал в Матче всех звезд в прошлом году. Не будет его там и в этом году. Чего вы ждете? Брон не хочет там быть. Его там не будет.

Так что послушайте, все вы, кто собирается голосовать за Брона, лучше сохраните свой голос. Он не играл в прошлом году. Почему вы ожидаете, что он будет участвовать сейчас?» – заметил Гарнетт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
