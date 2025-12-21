Лука Дончич не вышел на вторую половину матча с «Клипперс» из-за ушиба ноги

Дончич получил травму.

Перед началом третьей четверти матча против «Клипперс» «Лейкерс» объявили, что Дончич пропустит остаток игры из-за ушиба левой ноги. Пока не ясно, насколько серьезна травма и как долго словенцу придется восстанавливаться. Также неизвестно, когда именно он получил повреждение.

После матча с «Ютой», в котором он набрал 45 очков, 14 передач и 11 подборов, Дончич в первой половине игры против «Клипперс » действовал не так эффективно. За 19 минут на площадке он записал на свой счет 12 очков, 5 подборов, 2 передачи и 4 потери, реализовав 4 броска из 13 с игры и 1 из 6 из-за трехочковой дуги.

«Лейкерс » уступали к началу второй половины встречи со счетом 39:54. Еще до начала игры команда осталась без Остина Ривза (икроножная мышца), Руи Хатимуры (пах), Деандре Эйтона (локоть) и Гэйба Винсента (спина).