Джимми Батлер бросил мячом в Диллона Брукса, форвард «Финикса» требовал техническое замечание для соперника

Батлер заставил Брукса разозлиться, бросив в него мячом.

В одном из эпизодов матча против «Финикса » форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер набрал 2 очка через форварда «Санс» Диллона Брукса , после чего подобрал мяч и бросил его в соперника.

«Уорриорс» получили фол за задержку времени, Брукс же и другие игроки «Финикса» хотели, чтобы Батлеру выписали технический.

Встреча закончилась победой «Голден Стэйт » (119:116). На счету Батлера 25 очков, у Брукса – 22 очка и 5 подборов.