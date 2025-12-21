Дрэймонд Грин заработал первое удаление в сезоне

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален с площадки в начале второй четверти матча против «Финикса» (119:116) за два технических фола подряд.

Ветеран сперва толкнул защитника «Санз» Коллина Гиллеспи, а затем долго спорил с судьей после этого.

Удаление стало для Грина первым в этом сезоне и 21-м в его карьере в регулярных чемпионатах.