Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс».
Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман сорвался на судей и заработал удаление во время матча с «Хьюстоном» (101:115).
Во время владения «Наггетс», когда судьи не зафиксировали нарушение на Николе Йокиче, Адельман подбежал к рефери со словами «Эй! Да что с тобой не так!»
После этого специалист продолжил эмоционально выражать недовольство судейством, его пришлось сдерживать представителям тренерского штаба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости