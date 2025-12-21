  • Спортс
Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс». Тренер в жесткой форме выразил недовольство судейством

Дэвид Адельман заработал удаление в матче с «Рокетс».

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман сорвался на судей и заработал удаление во время матча с «Хьюстоном» (101:115).

Во время владения «Наггетс», когда судьи не зафиксировали нарушение на Николе Йокиче, Адельман подбежал к рефери со словами «Эй! Да что с тобой не так!»

После этого специалист продолжил эмоционально выражать недовольство судейством, его пришлось сдерживать представителям тренерского штаба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
судьи
Дэвид Адельман
logoДенвер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoХьюстон
