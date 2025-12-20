  • Спортс
  Эдвардс решил концовку игры с «Оклахомой», забив трехочковый на лидерство, выписав блок-шот Гилджес-Александеру и перехватив у него мяч
Эдвардс стал главным героем концовки матча против «Тандер».

Эдвардс стал главным героем концовки матча против «Тандер».

«Миннесота» в клатче обыграла «Оклахому» (112:107), которая потерпела второе поражение за последние три матча после впечатляющего старта 24-1.

Главным героем последней минуты встречи стал лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс, который сначала вывел свою команду вперед дальним попаданием (108:107), а затем помог ей удержать преимущество, заблокировав бросок действующего MVP Шэя Гилджес-Александера под кольцом. 

После точных штрафных форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла, которые довели разницу в счете до «+3», Эдвардс также совершил перехват, выбив мяч у Гилджес-Александера.

По итогам встречи на счету лидера «Тимбервулвс», который вернулся после пропуска трех матчей из-за травмы, 26 очков (9 из 20 с игры, 3 из 6 трехочковых, 5 из 6 штраных), 12 подборов, 3 передачи при 3 потерях, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
