«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне

Владислав Коновалов отметил самоотдачу игроков «Самары».

В домашнем матче против соседа по низу турнирной таблицы Единой лиги ВТБ «Самара» упустила шанс открыть счет победам, уступив в овертайме – 99:102.

Лидер чемпионата по результативности защитник Никита Михайловский набрал 31 очко, 9 подборов и 6 передач за 43,1 минуты на площадке, реализовав 13 из 18 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 4 из 6 с линии. Его усилий оказалось недостаточно.

«Неудачное начало. Но, пропустив 31 очко в первой четверти, мы наладили защиту и вернулись в игру. Наш зал, конечно, сегодня был в огне. Но это и заслуга ребят, которые дали болельщикам энергию. Несколько хороших перехватов, убежали… Но несколько раз потеряли мяч в переходе, бросили «пустые» броски… Зашли в клатч – и подбор. 17 подборов (в атаке у «Автодора») – с этим мы не справились. Стараемся, работаем, но не получается. Конечно, и овертайм можно было завершить более удачно. Спасибо ребятам, что вернулись в игру, за их самоотдачу. И спасибо нашим болельщикам!» – заключил главный тренер Владислав Коновалов.