Билл Симмонс: «Никакой обмен не решит проблемы «Голден Стэйт». Даже Яннис»

Билл Симмонс оценил шансы «Уорриорз» на усиление за счет обмена.

Известный журналист Билл Симмонс считает, что нынешние «Уорриорз» не смогут стать существенно сильнее за счет обмена.

«Никакой обмен не решит их проблемы. Представим, что они готовы расстаться со всеми своими активами, они отдают их за Янниса. Станут ли «Уорриорз» одной из лучших команд на Западе или нет?

Я бы не стал делать этого на их месте. Допустим, они могли бы обменять Дреймонда и Батлера, а также все свои драфт-пики на Янниса и Кузму. Что им это даст? Много вопросов», – заявил эксперт.