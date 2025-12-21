«Ты никчемный!» Кевин Дюрэнт вступил в словесную перепалку с Брюсом Брауном
Дюрэнт и Браун обменялись колкостями во время игры.
В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» форвард «Денвера» Брюс Браун набрал 2 очка с помощью флоатера, после чего форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт решил начать перепалку с Брауном, сказав среди прочего: «Ты никчемный!»
В прошлом Дюрэнт и Браун были товарищами по команде, вместе выступая за «Бруклин» на протяжении двух сезонов (2020-2022).
Сегодняшняя игра закончилась победой «Хьюстона» (115:101). Дюрэнт стал самым результативным игроком встречи с 31 очком, в активе Брауна 12 очков и 12 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
