«Ты никчемный!» Кевин Дюрэнт вступил в словесную перепалку с Брюсом Брауном

Дюрэнт и Браун обменялись колкостями во время игры.

В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» форвард «Денвера » Брюс Браун набрал 2 очка с помощью флоатера, после чего форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт решил начать перепалку с Брауном, сказав среди прочего: «Ты никчемный!»

В прошлом Дюрэнт и Браун были товарищами по команде, вместе выступая за «Бруклин» на протяжении двух сезонов (2020-2022).

Сегодняшняя игра закончилась победой «Хьюстона » (115:101). Дюрэнт стал самым результативным игроком встречи с 31 очком, в активе Брауна 12 очков и 12 подборов.