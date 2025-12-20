0

«Финикс» едва не обменял Девина Букера на Джимми Батлера в 2017 году

Батлер мога оказаться в «Финиксе», а Букер – в «Чикаго».

Бывший главный тренер «Санс» Эрл Уотсон рассказал, что в феврале 2017 года владевший на тот момент «Финиксом» Роберт Сарвер вызвал его к себе домой в 2 часа ночи и заявил, что хочет обменять Девина Букера в «Чикаго» на Джимми Батлера.

«Когда я это услышал, то сказал: «Если вы обменяете Девина Букера, я уйду в отставку сегодня же», – утверждает специалист.

Уотсон, ныне входящий в тренерский штаб мужской баскетбольной команды университета Сан-Диего, был вторым из восьми тренеров «Санс», под чьим руководством Букер играл с момента своего прихода в НБА в 2015 году.

Специалист разглядел нечто особенное, будучи «самым большим сторонником Девина Букера» в начале 11-летней карьеры игрока.

«Это могло изменить весь мой тренерский путь. Я действительно видел в этом парне того, кто может стать одним из величайших игроков в истории. Я сидел и наблюдал, как этот парень работает. Был с ним в зале. Тот момент стал началом конца для меня в «Финиксе»... Я не хотел стать тренером, который обменял потенциально одного из лучших атакующих защитников», – сказал специалист.

Уотсон был уволен «Санс» в сезоне-2017/18, когда команда была одной из худших в Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Bucks Plus Audio
logoФиникс
logoНБА
logoДжимми Батлер
Эрл Уотсон
logoЧикаго
Роберт Сарвер
logoДевин Букер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» отказался менять Ника Ричардса на Очаи Агбаджи
вчера, 19:38
Девин Букер о матче против Стефа Карри: «Игра против кумира в твоих кроссовках – настоящее безумие»
вчера, 15:47Фото
Стив Керр: «Тяжело переварить, что исход игры решил такой свисток»
вчера, 15:32
Главные новости
«Даллас» не планирует назначать нового генерального менеджера до дедлайна
3 минуты назад
Крис Финч сорвался на судей и заработал удаление в середине первой четверти
12 минут назадВидео
НБА ужесточила правила отчетности о травмах на фоне расследования по незаконным ставкам
12 минут назад
Джа Морэнт отпраздновал 3-очковый жестом с отсылкой к теме огнестрельного оружия
36 минут назадВидео
Блэйк Гриффин, Джо Джонсон и Джамал Кроуфорд впервые номинированы на включение в Зал славы
48 минут назад
Сергей Быков – новый гость подкаста Антона Понкрашова
52 минуты назадВидео
Домантас Сабонис пропустит еще один месяц с травмой колена
сегодня, 04:11
НБА. 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами», «Миннесота» играет с «Оклахомой» и другие матчи
сегодня, 04:11Live
Евролига. «Жальгирис» разгромил «Партизан», 43 очка Пантера помогли «Барселоне» обыграть «Басконию» в 3-м овертайме и другие результаты
вчера, 22:24
Дэвис, Янг, Сабонис, Уайт и Граймс – главные кандидаты на обмен по мнению The Athletic
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Клуж» победил КРКА, «Задар» справился с «Илирией»
вчера, 21:24
ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли
вчера, 19:50Фото
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
вчера, 18:16
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
вчера, 17:59
Судья Эрик Льюис, уволившийся в 2023 году на фоне скандала с соцсетями, вернулся в G-лигу
вчера, 17:30
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
вчера, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
вчера, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
вчера, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
вчера, 13:10