«Финикс» едва не обменял Девина Букера на Джимми Батлера в 2017 году

Батлер мога оказаться в «Финиксе», а Букер – в «Чикаго».

Бывший главный тренер «Санс» Эрл Уотсон рассказал, что в феврале 2017 года владевший на тот момент «Финиксом » Роберт Сарвер вызвал его к себе домой в 2 часа ночи и заявил, что хочет обменять Девина Букера в «Чикаго » на Джимми Батлера.

«Когда я это услышал, то сказал: «Если вы обменяете Девина Букера, я уйду в отставку сегодня же», – утверждает специалист.

Уотсон, ныне входящий в тренерский штаб мужской баскетбольной команды университета Сан-Диего, был вторым из восьми тренеров «Санс», под чьим руководством Букер играл с момента своего прихода в НБА в 2015 году.

Специалист разглядел нечто особенное, будучи «самым большим сторонником Девина Букера» в начале 11-летней карьеры игрока.

«Это могло изменить весь мой тренерский путь. Я действительно видел в этом парне того, кто может стать одним из величайших игроков в истории. Я сидел и наблюдал, как этот парень работает. Был с ним в зале. Тот момент стал началом конца для меня в «Финиксе»... Я не хотел стать тренером, который обменял потенциально одного из лучших атакующих защитников», – сказал специалист.

Уотсон был уволен «Санс» в сезоне-2017/18, когда команда была одной из худших в Западной конференции.