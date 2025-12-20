0

«Оклахома» потерпела второе поражение в трех матчах. Действующий чемпион НБА стартовал с 24-1

«Оклахома» сбавила ход.

«Оклахома» в пятницу потерпела второе поражение в трех последних матчах, уступив «Миннесоте» со счетом 107:112.

«Тандер» ранее проиграли «Сперс» в полуфинале Кубка НБА, затем разгромили «Клипперс».

Действующий чемпион НБА стартовал с 24-1, повторив рекорд «Голден Стэйт» 73-9 после 25 матчей.

«Оклахома» продолжает возглавлять турнирную таблицу регулярки с результатом 25-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМиннесота
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoСан-Антонио
