  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме
Видео
0

«Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме

«Пеликанс» победили «Рокетс», уступая 25 очков по ходу матча.

По ходу третьей четверти игры против «Хьюстона» «Новый Орлеан» проигрывал 25 очков, однако к концу четвертой 12-минутки «Пеликанс» удалось отыграться, перевести встречу в овертайм и там одержать победу (133:128). 25-очковый камбэк стал самым большим в текущем сезоне НБА.

Больше всех очков «пеликанам» принес форвард Саддик Бей – 29. Форвард Трей Мерфи добавил 27 очков, а форвард Херберт Джонс – 18 очков и 8 перехватов, став первым игроком текущего сезона, которому удалось 8 или больше раз перехватить мяч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoНовый Орлеан
logoТрей Мерфи
logoСаддик Бей
logoХерберт Джонс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Большой Лебовски и Карлсон. Почему худшие команды НБА тоже интересны
сегодня, 11:15
Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
сегодня, 10:56
«Уорриорз» всерьез рассматривают Трея Мерфи, но главным приоритетом остается Яннис Адетокумбо
вчера, 20:23
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
20 минут назад
Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
51 минуту назадВидео
Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
сегодня, 11:32
Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
сегодня, 10:56
Данки Джерами Гранта и Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:34Видео
Даг Кристи о матче с «Портлендом»: «Все, что я скажу, обойдется мне штрафом»
сегодня, 10:15
Трэй Янг вернулся после пропуска 22 игр, набрав 8 очков и 10 передач в проигранном матче с «Шарлотт»
сегодня, 09:38
Сергей Кущенко об «Играх будущего 2025»: «Отрадно, что идея, которая пришла из России, динамично развивается, превращаясь в полноценную традицию»
сегодня, 09:04Фото
Яннис Адетокумбо о слухах про обмен: «Я сейчас самая горячая цыпочка!»
сегодня, 08:26
Виктор Вембаньяма выписал блок-шот, прошел через всю площадку и забил сверху
сегодня, 07:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
20 минут назад
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
вчера, 13:58
Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 13:18
Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»
вчера, 11:45
Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
вчера, 11:21