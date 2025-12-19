«Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме

«Пеликанс» победили «Рокетс», уступая 25 очков по ходу матча.

По ходу третьей четверти игры против «Хьюстона » «Новый Орлеан » проигрывал 25 очков, однако к концу четвертой 12-минутки «Пеликанс» удалось отыграться, перевести встречу в овертайм и там одержать победу (133:128). 25-очковый камбэк стал самым большим в текущем сезоне НБА .

Больше всех очков «пеликанам» принес форвард Саддик Бей – 29. Форвард Трей Мерфи добавил 27 очков, а форвард Херберт Джонс – 18 очков и 8 перехватов, став первым игроком текущего сезона, которому удалось 8 или больше раз перехватить мяч.