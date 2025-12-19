Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
Дончич стал автором редчайшего достижения.
В победном матче против «Юты» (143:135) звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 45 очков, реализовав 14 бросков с игры из 28, 4 из 12 трехочковых и 13 из 16 штрафных.
Словенец оформил свой третий трипл-дабл сезона, добавив 11 подборов, 14 передач, а также 5 перехватов.
Дончич стал лишь вторым игроком в истории НБА (с сезона-1973/74, когда стали учитываться перехваты), кому удалось собрать линейку из 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов. Кроме него это делал только защитник «Детройта» Кейд Каннингем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости