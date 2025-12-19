Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
Джеймс избежал повреждения после жесткого столкновения.
В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» защитник «Юты» Уолтер Клэйтон угодил своим коленом в колено звездного форварда «озерников» Леброна Джеймса с внутренней стороны, после чего тот некоторое время не мог подняться.
После игры Джеймс рассказал, что у него, видимо, получилось избежать серьезной травмы.
«Я сказал Майку, моему тренеру, что нас тут пронесло. Та же сторона, то же колено, которое было травмировано в прошлом плей-офф», – сказал 40-летний форвард.
После столкновения с Клэйтоном Джеймс продолжил встречу, закончившуюся победой «Лейкерс» (143:135), набрав по ее итогам 28 очков (8 из 17 с игры), 7 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости