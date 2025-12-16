Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
Виктор Вембаньяма о возможном противостоянии «Сперс» – «Тандер».
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о зарождении принципиального соперничества с действующим чемпионом НБА «Тандер».
Техасцам ранее удалось нанести «Оклахоме» второе поражение в сезоне (24-2) и выбить фаворита в полуфинале Кубка НБА.
«Мне кажется, мы еще не совсем достигли нужного уровня, но уже хороший знак, что люди считают, что это в принципе возможно.
Никто не может претендовать на соперничество с ними, они играют в собственной лиге», – заявил француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
