  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»

Виктор Вембаньяма о возможном противостоянии «Сперс» – «Тандер».

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о зарождении принципиального соперничества с действующим чемпионом НБА «Тандер».

Техасцам ранее удалось нанести «Оклахоме» второе поражение в сезоне (24-2) и выбить фаворита в полуфинале Кубка НБА.

«Мне кажется, мы еще не совсем достигли нужного уровня, но уже хороший знак, что люди считают, что это в принципе возможно.

Никто не может претендовать на соперничество с ними, они играют в собственной лиге», – заявил француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
