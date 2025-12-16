Видео
В соцсетях завирусился момент с Вембаньямой, который легко перешагивает заграждение

Виктор Вембаньяма отличается от нас всех .

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма стал героем вирусного видео.

В соцсетях быстро набрал популярность ролик с 221-сантиметровым французом, который с легкостью перешагивает заграждение в подтрибунном помещении.

На видео наложена плашка со словами «Вемби – не человек».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоутайм
