Диллон Брукс: «Леброн Джеймс помешан на соцсетях, считает, что его должны воспринимать определенным образом»

Диллон Брукс прокомментировал эмоциональный матч против «Лейкерс».

Серия столкновений Леброна Джеймса и Диллона Брукса в близком матче «Лейкерс » и «Финикса » (116:114) завершилась удалением форварда «Санз» в концовке. После матча Джеймс заметил, что они «действуют друг другу на нервы».

Брукс прокомментировал противостояние позже.

«Именно так я влияю на игру и зарабатываю место на площадке. Но проблема преследует меня на протяжении всей карьеры. Что-то происходит, и меня удаляют. Люди могут сколько угодно говорить, что я плохой игрок, но мое присутствие меняет ход матча.

В концовке я просто действовал агрессивно. Не знал, что уже взят тайм-аут. Но, видимо, он уже действовал, после чего сработало правило, о котором я слышу впервые. Что толчки корпусом, которые случаются в каждом матче, можно по желанию трактовать как технический фол. В каждой игре в тайм-ауте парни толкаются. Но судить можно избирательно. В мою сторону.

Джеймс помешан на соцсетях. Он будет листать их, читать, что я скажу. Он считает, что люди обязаны воспринимать его в определенном ключе, относиться к нему соответственно на площадке. Но со мной это не пройдет.

Он постоянно переходит в какие-то «режимы» или настрои или что-то такое. Меня это устраивает», – заключил Брукс.