Лука Дончич о призыве Редика прибавить в защите: «Он прав. Звезды должны выкладываться больше»

Лука Дончич принял критику Редика по поводу игры в защите.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик , провел встречу с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом , на которой, в частности, обсуждалась необходимость прибавить в игре на своей половине.

«Все прошло хорошо. Мы много о чем говорили, не только об этом, но он прав. Нужно выкладываться немного больше, особенно это касается звездных игроков. Так что это наша ответственность. Это моя личная ответственность.

Нам действительно нужно прикладывать больше усилий, особенно в начале игры. Нам нужно лучше начинать матчи», – констатировал словенец.

Несмотря на то, что «Лейкерс » занимают третье место в Западной конференции с результатом 18-7, команда испытывает проблемы в обороне – 20-е место в НБА по защитному рейтингу, 23-е место по количеству очков, набранных соперниками в быстрых отрывах, и 28-е место по проценту попаданий из-за дуги у соперников.