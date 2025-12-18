«Клипперс» не рассматривают предложения по Ленарду, Хардену и Зубацу и рассчитывают попасть в плей-ин

«Клипперс» намерены исправить свое положение в турнирной таблице.

По сообщению Dallas Hoops Journal, «Клипперс » рассчитывают выправить игру после возвращения форварда Деррика Джонса на площадку. Джонс не играет с середины ноября из-за травмы колена и должен был пропустить порядка 6 недель.

С его помощью команда рассчитывает попасть в плей-ин к концу «регулярки». Пока «Клипперс» идут 14-ми на Западе (6-20).

Организация на данный момент не рассматривает предложения по обмену форварда Кавая Ленарда , разыгрывающего Джеймса Хардена и центрового Ивицы Зубаца .