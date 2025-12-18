  • Спортс
0

«У меня нет машины времени». Клэй Томпсон ответил на вопрос, подписал бы он контракт с «Далласом», зная об обмене Луки Дончича

Защитник «Далласа» Клэй Томпсон отказался рассуждать о прошлом.

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон дал философский ответ на вопрос о том, подписал бы он контракт с клубом, если бы заранее знал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Это в некотором роде нелепый вопрос, потому что у меня нет машины времени, и я не верю в то, что нужно оглядываться назад. Если бы я все время так делал, то не оказался бы там, где я сейчас, и не смог бы пережить две очень тяжелые травмы. Так что я здесь, в «Далласе», мне здесь нравится, и я смотрю только в будущее», – сказал Томпсон.

В этом сезоне 35-летний баскетболист демонстрирует самую низкую результативность в карьере – в среднем 11,1 очка за игру. При этом его игра улучшилась после того, как он перешел на роль запасного.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
