Шэмс Чарания о «Клипперс»: «Многие в лиге ждут, готовы ли они взглянуть на ситуацию шире и обменять Хардена или Ленарда»

Клубы НБА следят за ситуацией с Джеймсом Харденом и Каваем Ленардом.

На фоне катастрофического старта сезона (6–18) «Клипперс» оказались перед турдным стратегическим выбором: продолжать бороться за сиюминутный результат или начать масштабную перестройку состава. По информации инсайдера Шэмса Чарании из ESPN, другие клубы лиги внимательно следят за решением калифорнийцев.

«Многие в лиге ждут, готовы ли «Клипперс» взглянуть на ситуацию шире. Звездные игроки Джеймс Харден и Кавай Ленард демонстрируют высокий уровень игры, а их контракты позволяют обменять их – это дало бы «Клипперс» возможность перестроить команду на перспективу.

Один высокопоставленный руководитель клуба НБА недавно выдвинул такую теорию: вместо того чтобы пытаться выиграть каждую игру (чтобы не позволить «Оклахоме» получить пик в топ‑5), не стоит ли «Клипперс» совершить обмен (или несколько обменов), тобы заложить основу на следующие пять лет?» – сообщает Чарания.

При этом клуб может поступить и иначе – сохранить Хардена и Ленарда и перестроить команду вокруг них, поскольку летом у «Клипперс » появится свободное место под потолком зарплат.