Кавай Ленард и Джеймс Харден покинули арену, не поговорив с прессой после разгромного поражения от «Мемфиса»

Ленард и Харден предпочли не общаться с репортерами после проигрыша.

Как сообщает репортер Sports Illustrated Джои Линн, звездные игроки «Клипперс» Джеймс Харден и Кавай Ленард не стали общаться с прессой после матча против «Мемфиса» и покинули арену.

В середине третьей четверти «Лос-Анджелес» вышел вперед (64:63), но затем пропустил рывок соперника 9:0. «Гриззлис» развили свое преимущество в четвертой 12-минутке и довели встречу до победы – 121:103.

На счету Ленарда 21 очко (9 из 18 с игры), 4 подбора и 3 передачи. У Хардена – 13 очков (4 из 10 с игры), 3 подбора и 6 передач.

«Клипперс» проиграли 9 из 10 последних матчей и занимают предпоследнее место в Западной конференции с результатом 6-20.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
