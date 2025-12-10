Сэм Эмик: «У Стива Балмера нездоровая привязанность к нынешнему составу «Клипперс»

Инсайдер Сэм Эмик не видит шансов для перестройки «Клипперс».

«Клипперс » провально начали сезон-2025/26 и идут в нижней части турнирной таблицы Запада с 6-18. Одним из вариантов дальнейших действий могла бы стать попытка перестройки через обмены возрастных звезд команды.

«Такой вариант должен быть. Но я не уверен в его возможности. У Стива Балмера необъяснимая нездоровая привязанность к нынешнему составу. Не знаю, сколько правды в скандале с Каваем Ленардом . Но вся ситуация максимально негативно повлияла на команду. При этом Стив ни разу не испытывал сомнений в сотрудничестве с Ленардом.

Параллельно «Клипперс» ужасно проявили себя в ситуации с Крисом Полом. Контекстом этого эпизода стала лояльность клуба к Джеймсу Хардену , которая повлияла на решения.

Клуб давно держит в уме лето 2027 года и, судя по всему, продолжит следовать своему плану с нынешним составом. Какой бы плохой ни была ситуация. А она ужасная», – заключил репортер.