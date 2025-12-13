«Финикс», «Чикаго» и «Вашингтон» – в списке претендентов на Домантаса Сабониса
Как сообщает Сэм Эмик из The Athletic, генменеджер «Сакраменто» Скотт Перри дал понять, что намерен сохранить драфт-пики, которые, как он надеется, сыграют ключевую роль в перестройке команды. Если эта позиция останется неизменной, то существует вполне реальная вероятность, что ядро из ветеранов – Зак Лавин, Домантас Сабонис, Демар Дерозан, Малик Монк и другие – останется в команде и после трэйд-дедлайна.
Сабонис, которому в ближайшие два сезона должны выплатить в общей сложности 94 миллиона долларов, готов остаться в майке «Кингс» в обозримом будущем. Такие команды, как «Вашингтон», «Финикс» и «Чикаго», проявляли к нему значительный интерес в прошлом, и, как полагают, все еще остаются в списке возможных претендентов.
Литовский центровой не играет с 19 ноября из-за частичного разрыва мениска в левом колене, повторное обследование баскетболиста запланировано на ближайшую неделю.