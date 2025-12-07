  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт о Купере Флэгге: «Видно, что он наконец начал во всем разбираться. Мне нравится его игра»
Кевин Дюрэнт о Купере Флэгге: «Видно, что он наконец начал во всем разбираться. Мне нравится его игра»

Дюрэнт высказал мнение об игре Флэгга.

После матча против «Далласа» суперзвезда «Хьюстона» Кевин Дюрэнт поделился мнением о новичке «Мэверикс» Купере Флэгге.

«Уже просто просматривая его записи, видно, что он наконец начал во всем разбираться. «Даллас» позволил Райану Нембхарду и Брэндону Уильямсу вести игру, а Флэгг проявлял себя по всей площадке. Думаю, ставя его на позицию разыгрывающего, вы ограничиваете его.

Он может забивать со средней, может бросать трехочковые, может идти под кольцо. Мне нравится его игра», – сказал Дюрэнт.

В победной игре с «Рокетс» (122:109) Флэгг набрал 19 очков (7 из 15 с игры), 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота за 36 минут.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Кевина Дюрэнта
