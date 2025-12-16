Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
Дюрэнт получил техническое замечание за толчок Йокича.
В одном из эпизодов матча против «Денвера» форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт наткнулся на заслон центрового «Наггетс» Николы Йокича. Уже после прозвучавшего свистка Дюрэнт оттолкнул Йокича рукой, за что ему выписали технический фол.
Встреча команд закончилась победой «Денвера» в овертайме (128:125). В активе Дюрэнта 25 очков, 5 подборов и 7 передач, Йокич оформил трипл-дабл: 39 очков, 15 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
