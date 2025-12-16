Видео
0

Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический

Дюрэнт получил техническое замечание за толчок Йокича.

В одном из эпизодов матча против «Денвера» форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт наткнулся на заслон центрового «Наггетс» Николы Йокича. Уже после прозвучавшего свистка Дюрэнт оттолкнул Йокича рукой, за что ему выписали технический фол.

Встреча команд закончилась победой «Денвера» в овертайме (128:125). В активе Дюрэнта 25 очков, 5 подборов и 7 передач, Йокич оформил трипл-дабл: 39 очков, 15 подборов и 10 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Самые зрелищные команды НБА: голодная, кисло-сладкая, историческая и не только
вчера, 19:20
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
вчера, 14:17
Стэн Ван Ганди: «Не вижу никого другого на уровне «Оклахомы». Далее идут «Денвер», «Сан-Антонио» и «Хьюстон», но только не «Лейкерс»
13 декабря, 06:15
Главные новости
Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»
5 минут назад
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
18 минут назад
«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу
19 минут назад
В соцсетях завирусился момент с Вембаньямой, который легко перешагивает заграждение
29 минут назадВидео
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»
37 минут назад
Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке
49 минут назадВидео
Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
55 минут назад
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
58 минут назад
Виктор Вембаньяма: «Мы пытаемся предложить тактически более грамотный баскетбол, в духе «Сперс»
сегодня, 05:29
Купер Флэгг первым в истории НБА набрал 40 очков в 18-летнем возрасте
сегодня, 05:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
вчера, 15:22