Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический

Дюрэнт получил техническое замечание за толчок Йокича.

В одном из эпизодов матча против «Денвера» форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт наткнулся на заслон центрового «Наггетс» Николы Йокича . Уже после прозвучавшего свистка Дюрэнт оттолкнул Йокича рукой, за что ему выписали технический фол.

Встреча команд закончилась победой «Денвера » в овертайме (128:125). В активе Дюрэнта 25 очков, 5 подборов и 7 передач, Йокич оформил трипл-дабл: 39 очков, 15 подборов и 10 передач.