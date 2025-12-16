  • Спортс
Джа Морэнт травмировал голеностоп в своей второй игре после выздоровления от повреждения икроножной мышцы

Морэнт получил очередное повреждение.

Звездный защитник «Мемфиса» Джа Морэнт был вынужден покинуть площадку матча против «Клипперс» за 3,5 минуты до конца четвертой четверти из-за травмы голеностопа.

Морэнт получил повреждение, когда наступил на ногу центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца при проходе под кольцо и подвернул левый голеностоп. Защитник, прихрамывая, ушел с площадки и больше не возвращался в игру.

«Мемфис» вел со счетом 116:93, когда Морэнт получил травму, и одержал итоговую победу над «Клипперс» – 121:103.

Звезда «Гриззлис» успел набрать 12 очков и 4 передачи за 21 минуту на площадке. Это была его вторая игра после возвращения, так как он пропустил 10 предыдущих матчей из-за травмы левой икроножной мышцы.

Перед матчем с «Клипперс» Морэнт в среднем набирал 18,2 очка и 7,8 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Commercial Appeal
