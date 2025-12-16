Морэнт получил очередное повреждение.

Звездный защитник «Мемфиса » Джа Морэнт был вынужден покинуть площадку матча против «Клипперс » за 3,5 минуты до конца четвертой четверти из-за травмы голеностопа.

Морэнт получил повреждение, когда наступил на ногу центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца при проходе под кольцо и подвернул левый голеностоп. Защитник, прихрамывая, ушел с площадки и больше не возвращался в игру.

«Мемфис» вел со счетом 116:93, когда Морэнт получил травму, и одержал итоговую победу над «Клипперс» – 121:103.

Звезда «Гриззлис» успел набрать 12 очков и 4 передачи за 21 минуту на площадке. Это была его вторая игра после возвращения, так как он пропустил 10 предыдущих матчей из-за травмы левой икроножной мышцы.

Перед матчем с «Клипперс» Морэнт в среднем набирал 18,2 очка и 7,8 передачи.