Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке

Барнс выплеснул эмоции после важного забитого мяча.

Форвард «Торонто» Скотти Барнс заработал 2+1 за 35 секунд до конца матча против «Майами», увеличив преимущество своей команды до «+8».

После попадания Барнс дал волю эмоциям, издав продолжительный победный крик.

«Рэпторс» довели встречу до победы (106:96), на счету Барнса 17 очков (8 из 16 с игры), 10 подборов и 6 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
