Пол Пирс: «С Энтони Дэвисом «Пистонс» способны дойти до финала»

Пол Пирс назвал команду, которая может добиться успеха с Энтони Дэвисом.

Чемпион НБА Пол Пирс отреагировал на слух о том, что «Атланта», «Детройт» и «Торонто» входят в список команд, заинтересованных в услугах форварда «Далласа» Энтони Дэвиса.

«Лично мне наиболее логичным представляется вариант с «Детройтом». В случае с «Атлантой» я бы подождал, позволив им развиваться. Не стал бы отдавать ни одного из молодых игроков «Хоукс». Молодые игроки «Торонто» мне тоже нравятся. Если, конечно, не допустить, что он сразу же выведет вас на другой уровень.

Как раз «Детройт» с Энтони Дэвисом в составе может выйти в финал. По поводу «Атланты» и «Торонто» у меня здесь есть некоторые сомнения. Дэвис – игрок, ориентированный на победу прямо сейчас. Не тот, вокруг кого стоит строить команду с прицелом на будущее. Окно возможностей с ним – 2-3 года», – считает эксперт.